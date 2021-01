Calciomercato Roma, frattura insanabile: i giallorossi restano alla finestra

Calciomercato Roma, orari e campi diversi rispetto ai compagni di squadra per l’argentino “Papu” Gomez all’Atalanta. Le big guardano…ma da lontano.

I fatti ormai sono noti. Gomez e l’Atalanta hanno rotto. E non ci sono margini per una riconciliazione tra le parti. L’argentino dopo sei anni si allena da solo a Zingonia: in orari diversi dai compagni. Queste sono le ultime notizie che arrivano da Bergamo, riportate dalla Gazzetta dello Sport.

Una situazione insanabile: e se fino a pochi giorni fa il Papu arrivava al centro sportivo insieme ai colleghi, adesso l’Atalanta ha deciso che il centrocampista dovrà stare da solo. In attesa di trovare una nuova sistemazione. Ma non sarà facile. Percassi non vuole regalarlo.

LEGGI ANCHE: Roma, Zaniolo e i social: il contratto può attendere

Calciomercato Roma, la situazione Gomez è complicata

I nerazzurri non hanno bisogno di svendere il proprio tesserato. Che continuerà a lavorare così fino a quando la situazione non si sbloccherà. Nessuna delle big al momento si è fatta avanti con una certa insistenza. Perché le cifre che girano sono importanti. Gomez lascerà la sua squadra (ormai ex) perché Percassi ha deciso di dare fiducia al tecnico Gasperini. Il lavoro fatto da quando siede sulla panchina bergamasca non può passare inosservato.

E allora ecco che diventa sempre più probabile una trattativa con una formazione estera. Nelle scorse settimane si era parlato del Psg, con Angel Di Maria che spingeva per un approdo del Papu a Parigi. Ma adesso, con Tuchel esonerato e Pochettino in arrivo, le cose sono cambiate anche in Francia. Di altre società – oltre a mete esotiche – nemmeno l’ombra. Sarà un gennaio lunghissimo per il calciatore argentino. Che aspetta la chiamata giusta. Lui vorrebbe rimanere in Lombardia – Milan e Inter sarebbero interessate – ma anche la Roma alla fine potrebbe decidere di fare un sondaggio. Ma al momento solo fumo.