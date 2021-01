CALCIOMERCATO ROMA OCCASIONE A ZERO – Il nuovo direttore generale della Roma, Tiago Pinto, è da ieri un nuovo dirigente giallorosso. Sarà al fianco della proprietà americana ma anche del tecnico Paulo Fonseca, con il quale oltre a poter parlare la stessa lingua, provenendo entrambi dal Portogallo, dovrà confrontarsi per le scelte di mercato da attuare sia adesso nella sessione invernale che in estate, per programmare poi la nuova stagione. Già oggi l’allenatore ha confermato di avere iniziato i colloqui con il nuovo general manager.

Calciomercato Roma, occasione Otavio

Il reparto da rinforzare da qui ad agosto sarà sicuramente l’attacco, soprattutto nel reparto degli esterni offensivi, dove una grande occasione potrebbe arrivare proprio dal Portogallo. Sì perché un nome già uscito nei giorni scorso è quello di Otavio, trequartista brasiliano di proprietà del Porto. Il classe ’95 è in scadenza di contratto al termine della stagione e dal prossimo 1 febbraio potrà ascoltare le offerte che gli perverranno. Secondo quanto riportato dal sito ‘record.pt’, il brasiliano non si muoverà da lì in questa sessione invernale di calciomercato, con il Porto dunque che quasi sicuramente lo perderà a zero al termine della stagione. Stessa sorte anche per Marega, che non ha rinnovato ma è anche lui fuori dal mercato per stessa ammissione della società portoghese.