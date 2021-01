Calciomercato Roma, Fonseca ha deciso: ci sono altri due cedibili

Il calciomercato della Roma non prevede solo qualche innesto in questa fase ma anche delle inevitabili cessioni per il club.

L’organico è già ampio numericamento e per far posto ai nuovi arrivi è quasi scontato dire che ci dovranno essere dei calciatori pronti ad andare via. Anche per trovare spazio e giocare con maggiore continuità. La società giallorossa proverà a gennaio a far partire anche giocatori il cui ingaggio pesa molto sulle casse, già in difficoltà a causa del momento economico.

Calciomercato Roma, Diawara e Perez in partenza

E’ per questo motivo che si proverà a far partire Fazio, Juan Jesus e Santon, anche se i tre calciatori non sembrano essere intenzionati a cambiare aria. Ma ci sono anche altri due elementi che sono finiti sulla lista dei cedibili. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per Amadou Diawara ci sono delle richieste in Premier e il centrocampista può partire, visto anche il suo scarso utilizzo nell’ultimo periodo. La Roma però attende l’offerta giusta. Altro elemento in partenza, seppur in prestito, può essere Carles Perez. Che in questo schema di Fonseca non sembra trovarsi a proprio agio. Per lui la chance, magari, di andare in un club della Liga per ritrovare smalto e brillantezza.