Tiago Pinto si è insediato ufficialmente il primo gennaio e le voci di calciomercato continuano senza soluzione di continuità

Il reperimento di un esterno destro resta la principale preoccupazione del nuovo direttore romanista, Tiago Pinto. Con Reynolds che sembra ormai destinato alla Juventus, il nome che piace di più alla Roma è quello di Brandon Soppy, ma le alternative non mancano come raccontato nei giorni scorsi. Dopo anni di esperienza al Benfica, l’ex dg delle Aguias può vantare diversi contatti e sta monitorando soprattutto calciatori under 24.

Calciomercato Roma, spunta Buta a destra

Sul tavolo di Pinto, secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, negli ultimi giorni è finito anche il dossier di Aurelio Buta. Cresciuto nelle giovanili del Benfica, l’esterno portoghese è una vecchia conoscenza del dirigente giallorosso e ha il contratto in scadenza a giugno 2021. Punto fermo dell’Antwerp, il 23enne gioca a destra coperto da una difesa a tre e ha già dimestichezza con il modulo di Paulo Fonseca. Un profilo interessante ed economico, anche se ad oggi non occupa certamente le prime posizioni sul taccuino giallorosso. Il giocatore piace anche in Francia e Inghilterra.