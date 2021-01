CALCIOMERCATO ROMA SCAMBIO SERIE A – Nei giorni scorsi vi avevamo parlato del derby di mercato per Mattia Zaccagni, uno dei giocatori protagonista di questi ultimi anni in casa Hellas Verona.

LEGGI ANCHE: Convocati Roma-Sampdoria, infortunio per un altro giallorosso

LEGGI ANCHE: Roma-Sampdoria, le probabili formazioni: Fonseca senza due titolari

Calciomercato Roma, le ultime su Zaccagni

In quel ruolo alla Roma in effetti manca un vice Henrikh Mkhitaryan, che potrebbe arrivare proprio nel mercato di riparazione, in programma dal 4 gennaio 2021 al 1 febbraio. Tra gli obiettivi in quella zona del campo c’è anche Stephan El Shaarawy, ma il nome più caldo potrebbe essere proprio il giocatore offensivo del Verona classe ’95.

LEGGI ANCHE: Roma-Samp, le parole di Fonseca in conferenza stampa

Calciomercato Roma, scambio col Verona

I rapporti con il presidente Maurizio Setti sono ottimi, viste anche le operazioni in estate che hanno portato Marash Kumbulla nella capitale. Per questo la Roma, come riportato da ‘L’Arena di Verona’ potrebbe imbastirne un’altra proponendo anche un inserimento nell’affare di Juan Jesus, che a fine stagione sarà un calciatore svincolato.