ROMA-SAMPDORIA CONVOCATI FONSECA – C’è un altro assente dell’ultim’ora in casa giallorossa. Poco fa infatti il tecnico Paulo Fonseca ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida di domani pomeriggio dello Stadio Olimpico contro la Sampdoria dell’ex Claudio Ranieri, valida per la quindicesima giornata di Serie A.

Convocati Roma-Sampdoria, out Fazio

Oltre agli assenti Pedro e Calafiori, per loro lesione al flessore destro e saranno valutati giorno per giorno, il forfait dell’ultimo minuto è quello del difensore Federico Fazio, il quale ha avuto un fastidio al ginocchio sinistro e non sarà della partita.

