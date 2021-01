Roma-Sampdoria, un solo vero dubbio per Fonseca

La Roma è ormai pronta per affrontare domani pomeriggio la Sampdoria nel primo impegno di serie A del nuovo anno.

Una partita che non si preannuncia affatto semplice da parte di una squadra che vuole conquistare i tre punti per ripartire nel migliore dei modi. L’obiettivo non cambia, è quello di entrare a far parte delle prime quattro e conquistare un posto nella prossima Champions League. Obiettivo che pare alla portata per come si è espressa la formazione giallorossa finora.

Roma, Smalling o Cristante in difesa?

A proposito di formazione, per quanto riguarda quella che andrà ad affrontare la Samp, in realtà Paulo Fonseca ha un solo vero dubbio. Non ci saranno Mirante, Spinazzola, Pedro e Calafiori e questo dunque toglie molte alternative di scelta. Al centro della difesa, come detto, il dubbio più grande. Come riporta Il Corriere dello Sport, Chris Smalling ha ormai recuperato in pieno nella sosta dopo aver saltato dall’inizio gli ultimi impegni del 2020. Ma non è da escludere che Fonseca, in questo match, possa affidarsi ad un Cristante che gli garantisce più qualità nella costruzione del gioco. Per il resto titolari Pau Lopez, Bruno Peres a sinistra e Pellegrini nel ruolo in cui rende di più, quello di trequartista.