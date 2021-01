Roma-Sampdoria, le probabili formazioni: Fonseca senza due titolari

Roma-Sampdoria, Fonseca non potrà contare su Mirante e Spinazzola infortunati. Cristante ancora in panchina. Dubbio Pedro.

Riparte il campionato. Fonseca in conferenza stampa è apparso tranquillo. Ha visto i suoi uomini allenarsi bene durante le festività. E, per il tecnico portoghese, dovrebbe essere solamente uno il dubbio di formazione: se mandare in campo Pedro o meno.

Lo spagnolo ha avuto un problema muscolare proprio alla ripresa degli allenamenti. Sarà in dubbio fino alla fine. Niente da fare invece per Mirante e Spinazzola: entrambi sono ai box e non saranno nemmeno convocati. Per il resto le scelte sono fatte. E, come detto, un unico dubio affligge il tecnico. In caso Pedro non ce la facesse è pronto a Villar a giocare al fianco di Veretout.

LEGGI ANCHE: Roma-Samp, le parole di Fonseca in conferenza stampa

Roma-Sampdoria, le probabili formazioni

Ecco allora quali potrebbero essere le scelte per l’allenatore giallorosso per affrontare il primo impegno del nuovo anno. Dall’altro lato Ranieri si affiderà a Quagliarella in attacco. Alle sue spalle è favorito Verre su Ramirez.

Le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan Dzeko. All.: Fonseca.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Thorsby, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal, Jankto; Verre; Quagliarella. All.: Ranieri.