Roma, Zaniolo e i social: il contratto può attendere

Per la Roma e per Nicolò Zaniolo il 2021 appena iniziato sarà un anno molto intenso da vivere, con nuovi obiettivi e stimoli per entrambi.

Il calciatore giallorosso è finito nell’occhio del ciclone nell’ultimo periodo. Non si è parlato solo della sua fase rieducativa, ma anche delle vicende extra-calcistiche che lo riguardano. Sui social i tifosi sono divisi e continuano a commentare tutto quel che riguarda Zaniolo. A far discutere anche il suo augurio di buon anno in una foto social che lo vede ritratto mentre balla con la madre. Insomma per adesso il calcio pare essere in un secondo piano, anche se in realtà il talento giallorosso lavora sodo tutto il giorno per rientrare al più presto in campo.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, l’esterno non rinnova e i giallorossi ci ripensano

LEGGI ANCHE —>Roma, Reynolds sembra aver deciso il suo futuro

Roma, il rinnovo di Zaniolo può attendere

Come riporta Il Corriere dello Sport, la Roma continua però a guardare anche all’aspetto non calcistico del calciatore. Con l’intento di blindare il suo campione tenendolo lontano dal gossip e dal mondo social. Tuttavia per adesso il rinnovo contrattuale che era stato promesso al calciatore come stimolo per guarire in fretta non è divenuta una priorità. La Roma si aspetta da lui grandi risposte sul campo, non appena ovviamente sarà possibile. Ma per rivederlo con la maglia giallorossa addosso bisognerà attendere almeno aprile.