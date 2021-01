Calciomercato Roma, il Rennes dice no per il suo asso

Il calciomercato della Roma sta per aprirsi e nel mirino dei dirigenti giallorossi ci sono senza dubbio dei giovani di valore e di prospettiva.

Sono tanti gli elementi che il club continua a monitorare e tra questi c’è anche Brandon Soppy. E’ un laterale destro classe 2002 che milita in Ligue1 con la maglia del Rennes, squadra che gioca anche in Champions League e nella quale milita Nzonzi. Un elemento che può senz’altro essere un ottimo investimento anche per il futuro, in linea con il progetto societario. A quanto pare però la strada per arrivare al calciatore francese sembra essere in salita per la Roma.

Calciomercato Roma, ecco l’offerta giallorossa

Come ha riportato infatti Eurosport Francia, il Rennes ha rifiutato la proposta dei giallorossi per il laterale destro. La Roma avrebbe proposto una somma di 4 milioni di euro più un 20% di bonus per l’acquisto del giovane calciatore francese. La società transalpina però ha detto no, magari sperando in un rilancio da parte dei capitolini. Anche il Borussia Dortmund starebbe seguendo con attenzione la situazione, con la volontà di puntare su questo giovane elemento dal futuro assicurato.