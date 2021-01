Roma, Fienga detta la linea del calciomercato

La Roma ha aperto i suoi impegni del 2021 con il match odierno che la vede opposta alla Samp, ma si guarda anche al calciomercato che ormai sta per aprire.

I tifosi si aspettano qualche rinforzo per la squadra allenata da Paulo Fonseca e probabilmente ci sarà qualche innesto. Un laterale destro e una punta dai piedi buoni, che sappia giostrare anche da trequartista, paiono essere le priorità. Tuttavia bisogna sempre fare i conti con il bilancio, ancor più considerando che si vive un periodo economico difficile per chiunque. Anche per i grandi club calcistici.

Roma, calciomercato con lo sguardo al futuro

Ai microfoni di DAZN il ceo giallorosso ha parlato anche di calciomercato: “La nostra linea è quella di fare investimenti sostenibili per il nostro progetto sia nel medio che nel lungo termine. Lo scorso anno a gennaio ricevemmo parecchie critiche perché avevamo fatto poco. Ma abbiamo preso Villar, Ibanez e Carles Perez che oggi sono elementi centrali del progetto. Continuiamo a lavorare così, facendo leva sulle capacità di scouting e tenendo in considerazione anche i nostri elementi che si stanno mettendo in evidenza in Primavera”.