Roma-Sampdoria, Fonseca: “Vittoria meritata”. E sul calciomercato avvisa Pinto

Roma-Sampdoria, Fonseca ha parlato alla fine della gara: “Una vittoria meritata contro una squadra organizzata”.

La Roma ha vinto, ha consolidato il terzo posto in classifica, e soprattutto non ha preso gol. Fonseca alla fine della gara contro la Sampdoria è apparso soddisfatto: “Oggi siamo stati in controllo e abbiamo meritato di vincere – ha detto – anche se possiamo fare più gol” il commento a Dazn.

“Giocare contro la Samp è difficile – ha continuato – è organizzata e si chiude bene. La squadra ci ha creduto sempre. È importante essere sicuri difensivamente, oggi lo abbiamo fatto sempre bene. Lì dietro Smalling, Ibanez e Mancini hanno fatto una buonissima partita”.

Roma-Sampdoria, Fonseca: “Con Pinto stiamo parlando”

“Arriverà a Roma nei prossimi giorni, stiamo parlando delle necessità della squadra”. Fonseca è anche entrato nel dettaglio del calciomercato che si apre domani, svelando il continuo confronto con il nuovo general manager. “Vedremo nei prossimi tempi” ha concluso poi sotto questo aspetto non svelando i piani della dirigenza e dell’area tecnica sui prossimi acquisti.

Infine una battuta su Pellegrini, schierato sulla trequarti vista anche l’assenza di Pedro: “Ha fatto molto bene, una grandissima partita” ha spiegato il tecnico portoghese. Che poi, a Roma Tv, ha sottolineato la prestazione dei suoi ragazzi: “Sono soddisfatto. Non ho visto nulla di negativo nella squadra. I ragazzi hanno tutti lottato molto e avuto il coraggio di giocare e di far circolare il pallone per trovare gli spazi. Sono soddisfatto di tutti”.