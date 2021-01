Roma-Sampdoria, le formazioni ufficiali: le scelte di Fonseca

La Roma è pronta per scendere in campo contro la Sampdoria, fischio d’inizio alle ore 15 allo Stadio Olimpico. Le formazioni ufficiali.

Un esame non semplice da superare per la formazione giallorossa, a caccia dei primi tre punti per iniziare al meglio il 2021. E conservare così il terzo posto in classifica alle spalle delle due milanesi. Avversario non semplice però da affrontare per una Sampdoria che proverà a strappare quantomeno un risultato positivo nella capitale per avvicinarsi sempre più alla salvezza. Sfida dunque da affrontare con la massima determinazione per i giallorossi.

Formazione fatta per Paulo Fonseca, che per questa gara deve fare a meno del lungodegente Zaniolo ma anche di Mirante, Spinazzola, Pedro e Calafiori. Quindi Villar confermato in mediana, con Pellegrini trequartista insieme a Mkhitaryan alle spalle di Dzeko. Gli esterni sono Bruno Peres e Karsdorp. Risolti gli ultimi dubbi che riguardavano la difesa. Giocano dall’inizio sia Smalling che Ibanez.

Roma-Sampdoria formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Veretout, Villar, Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Ekdal, Silva, Damsgaard; Verre; Quagliarella.