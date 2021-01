Roma-Sampdoria probabili formazioni: due dubbi per Fonseca

La Roma oggi pomeriggio affronterà la Sampdoria in serie A per il primo impegno del 2021. Le ultime sulle probabili formazioni.

All’Olimpico i giallorossi di Fonseca proveranno a riprendere il filo da dove l’avevano interrotto, ovvero dal successo contro il Cagliari che gli è valso il terzo posto in solitario. Dzeko e compagni proveranno a conquistare un prezioso successo contro i blucerchiati allenati dal grande ex Claudio Ranieri. Pur consapevoli che non sarà affatto facile piegare una squadra che è cresciuta tanto nell’ultimo periodo.

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca per questa sfida dovrà fare a meno di Mirante, Calafiori, Pedro, Spinazzola e Fazio (oltre al lungodegente Zaniolo) tutti alle prese con problemi fisici. Non convocato Pastore, che deve ancora allenarsi prima di essere inserito in elenco. Formazione quasi fatta, con due dubbi che riguardano la difesa. Ballottaggi tra Smalling e Cristante e poi tra Ibanez e Kumbulla, con i primi che sembrano favoriti. Tra i pali c’è Lopez, Villar confermato in mediana.

Roma-Sampdoria probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Veretout, Villar, Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Ekdal, A. Silva, Damsgaard; Verre; Quagliarella.