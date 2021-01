Roma-Sampdoria, Santon nemmeno in panchina: ecco perché

Nella Roma che oggi sta affrontando la Sampdoria c’è stata un’altra defezione dell’ultima ora per Paulo Fonseca.

I giallossi infatti devono fare a meno per la sfida contro l’undici di Ranieri anche di Davide Santon, che ha accusato un problema e dunque non è andato nemmeno in panchina. Per il difensore dunque prosegue il periodo poco fortunato, la speranza è che possa essere al più presto disponibile.

Roma-Sampdoria, altra assenza per Fonseca

La defezione di Santon si aggiunge alla lunga lista di infortunati per la Roma in questo periodo. Fonseca per il match odierno infatti sta rinunciando ai lungodegenti Zaniolo e Pastore, ma anche a Mirante, Spinazzola, Pedro e Calafiori. Elementi che il tecnico spera di recuperare al più presto.