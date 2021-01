Roma-Sampdoria streaming: come vedere il match su DAZN

Roma-Sampdoria streaming: ecco come vederla su DAZN. Primo impegno del 2021 all’Olimpico contro i blucerchiati per la squadra di Fonseca

Roma-Sampdoria è una partita in calendario per la quindicesima giornata del campionato ed è in programma oggi domenica 3 gennaio alle ore 15 allo Stadio Olimpico. Verrà trasmessa in diretta streaming da DAZN. Telecronaca di Massimo Callegari con il commento tecnico di Massimo Donati. Già dallo scorso anno non è più disponibile su Dazn il mese di prova gratuito e così per chi vorrà vedere la partita sarà indispensabile attivare l’abbonamento mensile al prezzo di 9,99 euro. Il costo mensile del servizio è di 9,99 euro, e non sono previsti costi di attivazione né di disattivazione.

Clicca qui per vedere la partita se hai già DAZN

La partita sarà visibile anche su DAZN1, canale visibile per gli abbonati a Dazn anche sulla piattaforma Sky.

Solo un paio di dubbi in difesa per una Roma che ha una lunga lista di assenti per il match odierno, tra cui Mirante, Spinazzola e Pedro. Nella Sampdoria giocherà titolare Quagliarella in avanti.

Roma-Sampdoria streaming, le formazioni probabili

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Veretout, Villar, Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Ekdal, A. Silva, Damsgaard; Verre; Quagliarella.

NO AI SITI ILLEGALI CHE TRASMETTONO STREAMING COME ROJADIRECTA

Roma-Sampdoria streaming: sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. Tra i più utilizzati c’è il sito Rojadirecta molto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.