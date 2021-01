Ecco i voti di Roma-Sampdoria, gara della quindicesima giornata di Serie A appena conclusa

Condizionata anche dal campo pesante, la partita della Roma non è stata delle migliori in fase offensiva, ma la squadra di Paulo Fonseca non ha rischiato quasi niente in fase difensiva. La ripresa è stata invece caratterizzata da alcune fasi di dominio, con diverse occasioni create, soprattutto a metà frazione. Pochi gli acuti in campo, ma tra i migliori in campo contro la Sampdoria dobbiamo segnalare ancora una volta Villar. Sulle fasce, gara molto buona di Karsdorp (migliore in campo insieme a Dzeko e Mkhitaryan), mentre Bruno Peres ha sprecato un’altra occasione per mettersi in mostra, meritandosi il ruolo di peggiore in campo.

Tabellino e voti Roma-Sampdoria

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 6; Mancini 6.5, Smalling 6.5, Ibanez 6.5; Karsdorp 7, Villar 6.5 (69′ Cristante 6), Veretout 6, Bruno Peres 5; Pellegrini 6 (83′ Perez sv), Mkhitaryan 7; Dzeko 7 (87′ Mayoral sv). A disp.: Farelli, Boer, Juan Jesus, Kumbulla, Cristante, Diawara, Darboe, Podgoreanu, Carles Perez, Providence, Mayoral. All.: Fonseca.

SAMPDORIA: Audero 6.5; Yoshida 5.5 (82′ Léris sv), Tonelli 5.5, Colley 5, Augello 4.5; Candreva 6, Thorsby 6, Ekdal 6, Jankto 5; Verre 5.5 (65′ Damsgaard 6); Quagliarella 5 (81′ La Gumina sv). A disp.: Ravaglia, Letica, Rocha, Silva, Ramirez, Askildsen, Regini, Bereszynsk. All.: Ranieri.

Arbitro: Chiffi.

Ammoniti: Smalling, Yoshida, Villar, Bruno Peres, Augello, Tonelli

Marcatori: 72′ Dzeko