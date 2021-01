Zaniolo, nuova puntata della soap opera: l’annuncio di Madalina Ghenea

Zaniolo, nuova puntata della “soap opera” tra il talento azzurro e la modella Madalina Ghenea, che attraverso i social smentisce la relazione.

Come nelle più belle soap opera, il colpo di scena è sempre dietro l’angolo. E l’intreccio amoroso diventa ingarbugliato come non mai. La nuova “puntata” che vede protagonista Zaniolo e la modella romena Madalina Ghenea – con la partecipazione della madre del giallorosso – è un fulmine a ciel sereno. E arriva anche la lettera dell’avvocato…

Perché la showgirl, attraverso un post su Instagram, smentisce la relazione tra lei e Nicolò: “Un incontro e delle chiacchiere non esprimono nessun fidanzamento” scrive. E pubblica anche la lettera che il suo studio legale di fiducia ha inviato alle varie agenzie di stampa. I rotocalchi gossippari stanno andando a nozze.

Zaniolo, arriva la smentita di Madalina Ghenea

“Tra me e Nicolò non c’è alcune relazione sentimentale”. Ma come? E la storia dei baci 25 ore su 24 di qualche giorno fa che fine ha fatto? Baci d’amicizia allora, una “friendzone” diciamo. E tutti abbiamo capito male. Ma tant’è, adesso parlano le carte bollate. Arrivate dopo le parole della madre del ragazzo che non dava la benedizione alla storia del figlio con una donna più grande di lui di 12 anni.

“Un incontro grazie a degli amici in comune, chiacchiere, battute divertenti e risate insieme sui social, in trasparenza e alla luce del sole, non esprimono un fidanzamento e non nascondono altro. Non trovate?”. Questo scrive la Ghenea. E allora per tutti è stato solamente un abbaglio. Rimane però il fatto che Zaniolo è in mezzo a due fuochi. Da un lato la madre che ha preso le sue difese dopo l’uscita della notizia della gravidanza della sua ex compagna Sara; dall’altro la modella – da tutti data come nuova fiamma – che smentisce la situazione amorosa tra i due. Ecco, forse sarebbe meglio tornare a parlare di campo per il giallorosso. I tifosi lo stanno aspettando.