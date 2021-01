Calciomercato Roma, spunta il nome nuovo per l’attacco: è Abada, un’israeliano sul quale in pole c’è la Dinamo Kiev.

L’ultimo nome per la Roma per l’attacco sarebbe Liel Abada, esterno offensivo di nazionalità israeliana, classe 2001, in forza al Maccabi Petah Tikva. Lo scrive Tuttomercatoweb, che spiega comunque che c’è l’interesse, e anche forte, della Dinamo Kiev.

Abada ha già esordito nella nazionale Under 21 e, in stagione, ha già messo a referto 4 gol e 3 assist in 13 partite disputate. Ma gli ucraini della Dinamo Kiev avrebbero già offerto 5 milioni per assicurarsi le prestazioni del giocatore. Quindi la concorrenza c’è anche se facilmente aggirabile.

Calciomercato Roma, l’esterno offensivo è la priorità

Rimane quindi la priorità l’esterno offensivo, è questo interesse ne è la prova. Ci sono altre piste in ballo – su tutte El Shaarawy – ma anche Bernard, dell’Everton, è entrato nel mirino del Tiago Pinto. Certo è che un classe 2001 dimostrerebbero ancora una volta come la Roma punterebbe sulla linea giovane voluta dalla proprietà americana.

Per Abada, il nome nuovo uscito in queste ore, non arrivano grosse conferme al momento. Ma sicuramente è un profilo da seguire anche per il costo, non eccessivo, del cartellino. Con il calciomercato da oggi ufficialmente aperto, di nomi accostati ai giallorossi ce ne saranno tanti. Bisogna capire poi quali sono realmente le piste da seguire entrati nel mirino dei giallorossi.