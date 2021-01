CALCIOMERCATO ROMA BERNARD EVERTON – Oggi è ufficialmente iniziato il calciomercato e i nomi in ballo, sia in entrata che in uscita, sono molti. La Roma ha come obiettivo quello di rinforzare l’attacco, soprattutto nel reparto degli esterni, dove manca il vice di Henrikh Mkhitaryan. Lì in due sono stati molto vicini nella scorsa sessione, proprio gli ultimi giorni, quando i primi di ottobre la Roma era arrivata quasi ai dettagli per Bernard e El Shaarawy. Adesso però c’è un mese di tempo, e con l’arrivo di Tiago Pinto la Roma può organizzare il colpo in quella zona del campo.

Calciomercato Roma, Bernard ipotesi concreta

Ormai ai margini dei piani tecnici di Carlo Ancelotti all’Everton, Bernard potrebbe lasciare Liverpool in questa sessione invernale. Chi lo conosce bene è sicuramente Paulo Fonseca, che lo ha già allenato ai tempi dello Shakhtar Donetsk. Il suo agente, Adriano Spadotto, ha parlato al sito ‘laroma24.it’, ecco le sue dichiarazioni

È arrivato Tiago Pinto a Roma, hai parlato anche con lui di Bernard oppure solo con Fonseca?

Ne ho parlato diverse volte, ma solamente con Paulo Fonseca.

Pensi sia possibile uno scambio con l’Everton tra Olsen e Bernard?

Sì, è possibile.