Calciomercato Roma, aperto il ballottaggio sulla trequarti

Il calciomercato della Roma è ormai aperto e le priorità del club giallorosso non sono cambiate. Servono prima di tutto un laterale destro e un trequartista.

In questo ruolo Fonseca punta ad avere un elemento duttile, che abbini tecnica e corsa e che sappia inserirsi in breve tempo nei suoi schemi. E’ vero che Pastore è tornato ad allenarsi in gruppo, ma è difficile dire quando l’argentino sarà a disposizione. C’è anche Zaniolo, ma per il ritorno in campo del talento giallorosso occorrerà attendere aprile. E nessuno vuole mettergli fretta. Per questo il cerchio relativo al nuovo innesto sembra chiudersi attorno a due nomi.

Calciomercato Roma, El Shaarawy più di Bernard

Il nuovo gm Tiago Pinto dovrà mettersi subito al lavoro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i nomi in ballo per la trequarti sono quello di El Shaarawy e di Bernard. Quest’ultimo potrebbe arrivare nell’ambito di una trattativa con l’Everton che vede coinvolto anche il portiere Olsen. Tuttavia a spaventare i giallorossi è l’ingaggio del brasiliano, che è quasi il doppio di quello da mettere in preventivo per arrivare ad El Shaarawy. Che anche per questo motivo pare essere in pole position.