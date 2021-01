CALCIOMERCATO ROMA BEFFA JUVENTUS – Proprio oggi sono tornati dagli Stati Uniti sia Dan che Ryan Friedkin, i proprietari del club capitolino. Da qui a giugno continuerà il rinnovamento dell’asset dirigenziale, dopo gli arrivi di Scalera e Tiago Pinto. Proprio quest’ultimo lavorerà a stretto contatto con Paulo Fonseca per progettare il futuro e arrivare alle prime scelte ufficiali di calciomercato, rinforzando la rosa già dalla sessione invernale guardando sempre con un occhio ai bilanci, che pesano.

Calciomercato Roma, giallorossi beffati per Reynolds

In queste settimane, in questi mesi si sta lavorando molto anche per il futuro terzino destro, con l’obiettivo principale individuato in Bryan Reynolds. Secondo quanto riportato però da ‘calciomercato.it’, sembrerebbe esserci il giro di boa ma in favore della Juventus, la quale avrebbe superato e sbaragliato la concorrenza. L’ultimo contatto con la Roma c’è stato attorno a Natale, con un incontro previsto negli States che non è andato più in scena, nonostante i Friedkin avessero raggiunto un’intesa con la MLS.

Mancherebbero, infatti, gli ultimi dettagli per l’approdo in bianconero del laterale statunitense classe 2001, cercato dalla Roma e dal Bruges, in questo caso beffate. La fumata bianca definitiva evvicina e dagli States filtra ottimismo. Le alternative in quel reparto rimangono Montiel e Soppy.