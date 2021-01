Calciomercato Roma, il nuovo general manager Tiago Pinto è in Italia: le foto del suo arrivo con tanto di mascherina giallarossa.

Nel giorno dell’inizio ufficiale della sessione invernale di calciomercato, ecco arrivare a Roma il nuovo general manager giallorosso Tiago Pinto. Il portoghese è atterrato a Fiumicino ed è stato beccato dai fotografi già con la mascherina della Roma. Pinto non ha lasciato dichiarazioni, ha semplicemente detto di essere felice del suo arrivo in Italia e che parlerà con la stampa successivamente. Si è poi diretto a Trigoria dove inizierà ufficialmente il suo lavoro. E subito gli aspetta un compito non di poco conto. Dovrà confrontarsi con l’allenatore Paulo Fonseca per trovare subito quei rinforzi utili per fare compiere il salto definitivo di qualità alla squadra giallorossa.

Calciomercato Roma, Pinto subito al lavoro

Pinto avrà subito parecchie pratiche da sbrigare. L’urgenza primaria sembra essere quella di un attaccante. L’allenatore Fonseca ha lasciato intendere che prima arriva e meglio è. Pedro dopo un inizio brillante è calato e l’impressione è che il suo contributo non potrà essere continuo salvo poi perdere brillantezza. E così visto che Carles Perez ha deluso serve un’alternativa pronta, da inserire subito. Meno urgente l’acquisto di un esterno destro visto l’ottimo rendimento di Karsdorp. Solo in caso di partenza di Bruno Peres sarà indispensabile un nuovo arrivo anche perché Santon per un motivo o per un altro non è quasi mai stato impiegato. E poi i rinnovi dei contratti, in primis quello di Lorenzo Pellegrini, senza dimenticare Ibanez e Villar in grande spolvero nell’ultimo periodo.

E servirà anche il suo intervento su Zaniolo: le ultime polemiche fuori dal campo rendono indispensabile una sua presa di posizione in merito.