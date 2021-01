Libero dal 2019, l’ex allenatore della Roma sta valutando diverse opzioni, non solo in Europa: ecco le ultime

Con l’ingaggio di Pochettino da parte del Psg, Luciano Spalletti è, insieme ad Allegri e Sarri, uno degli allenatori più gettonati in vista di un eventuale cambio in panchina. Il suo nome viene spesso accostato ad un clamoroso ritorno alla Roma, ma di recente si è parlato soprattutto di Chelsea e Fiorentina, ma non solo. In passato abbiamo letto anche indiscrezioni provenienti dall’Egitto e dall’Arabia, ma le ultime voci che provengono dal Sudamerica hanno del clamoroso.

Calciomercato, Spalletti disponibile per la panchina del Cile

Secondo ‘alairelibre.cl’, infatti, l’ex allenatore dell’Inter e della Roma avrebbe dato la sua disponibilità a trattare con la federazione cilena per occupare la panchina del Cile. Le possibilità di allenare Alexis Sanchez e Arturo Vidal, secondo il portale sono tuttavia limitate da due ostacoli principali: la lingua e l’elevato ingaggio ancora percepito dal club nerazzurro. Nonostante ciò, il tecnico di Certaldo è una delle opzioni concrete per l’eventuale sostituzione di Rueda, accostato alla panchina della Colombia negli ultimi giorni.