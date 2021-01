Roma, contro il Crotone Fonseca studia novità

Superato l’ostacolo Sampdoria, per la Roma adesso il prossimo impegno sarà la trasferta di Crotone nel giorno della Befana.

Un’altra partita da vincere in questo inizio di 2021 molto importante per il club giallorosso. La squadra è terza in classifica e Paulo Fonseca si attende dei rinforzi per affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Per la partita da giocare in Calabria, il tecnico portoghese molto probabilmente dovrà ancora fare a meno di Spinazzola, Calafiori e Pedro, anche se lo spagnolo ha qualche chance di farcela. In dubbio anche Santon, che si è infortunato ieri alla vigilia del match.

Roma, chance per Mayoral e Perez?

Il match vinto contro la Sampdoria è stato molto dispendioso dal punto di vista fisico e ci sono tanti match ravvicinati. Per questo motivo è lecito attendersi un turnover da parte di Fonseca. Come sottolinea il Corriere dello Sport, contro i calabresi potrebbero rivedersi dal primo minuto Carles Perez e Borja Mayoral. Per gli spagnoli una buona occasione per mettersi in mostra. Anche Cristante e Kumbulla potrebbero riuscire a strappare una maglia da titolare per il match del sei gennaio.