Roma, buone notizie dall’infermeria per Fonseca in vista di Crotone

La Roma si sta già preparando per il prossimo match di campionato che il 6 gennaio la vedrà impegnata sul campo del Crotone.

Una trasferta da prendere con le pinze per il gruppo giallorosso, perché i calabresi anche contro l’Inter hanno dimostrato una buona organizzazione di gioco e grande tenacia. Certo paga cari gli errori che commette in difesa, ma rimane una squadra da non sottovalutare. Il portoghese potrebbe valutare alcuni cambi di formazione, con l’innesto dal primo minuto di Borja Mayoral e di Carles Perez. Ma in ogni caso si valuterà nelle prossime ore chi saranno gli elementi più in forma.

Roma, nessuna lesione per Santon

Contro la Sampdoria infatti la Roma ha speso delle importanti energie, anche a causa del terreno di gioco reso pesante dalla pioggia. Oggi in allenamento c’è stata la consueta divisione in gruppi, tra chi ha giocato e chi invece no. Spinazzola, Calafiori, Fazio, Pedro e Santon hanno lavorato a parte, mentre il portiere Mirante ha effettuato metà lavoro da solo e metà in gruppo. Ci sono buone probabilità di vederlo nell’elenco dei convocati per Crotone. Così come potrebbe esserci Santon, visto che il difensore si è sottoposto a esami che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni tuttavia andranno valutate giorno per giorno.