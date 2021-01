Roma, ora testa al Crotone: Fonseca alle prese con tre assenze pesanti

Roma, dopo la bella vittoria di ieri contro la Sampdoria e il terzo posto consolidato, si pensa al Crotone. Fonseca dovrà fare a meno di almeno tre calciatori.

Tre punti senza subire gol. E terzo posto in classifica consolidato a con 4 lunghezze di vantaggio sul quinto posto, occupato dal Sassuolo. La Roma ha iniziato bene il 2021, e Mancini non può che essere contento della sua prestazione e di quella di tutta la squadra. “Quando finiamo con zero gol subiti è merito di tutti – ha detto – cercheremo di non ripetere le prestazioni con Napoli e Atalanta dove abbiamo subito quattro reti”.

”I miei compagni di reparto sono tutti forti. Ibanez lo sta dimostrando, Kumbulla lo ha fatto vedere a Verona e Smalling lo conosciamo tutti. Siamo stati bravi a crederci, nonostante la Samp nel primo tempo ci ha aspettato e nel secondo tempo la pioggia ci ha messo in difficoltà rendendo il campo pesante”.

Roma, si prepara la gara contro il Crotone: ancora assenti Spinazzola, Pedro e Calafiori

Intanto la squadra giallorossa inizierà a preparare già oggi la gara di mercoledì contro il Crotone – scrive il Corriere dello Sport – anche se sarà difficile recuperare, visti i tempi brevi, gli infortunati.

Spinazzola, Pedro e Calafiori quindi dovrebbero rimanere fuori ancora una volta dalla lista dei convocati, anche se Fonseca ci proverà fino alla fine per cercare di avere qualcuno a disposizione per poter fare un po’ di turnover. Le maggiori possibilità al momento sembra avercele Pedro. Per gli altri sarà complicato. Assenze pesanti visto il numero di partite ravvicinate, con alcuni elementi che non potranno rifiatare, soprattutto sulle fasce visto anche il problema accusato ieri prima della partita anche da Santon.