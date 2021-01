Roma, il gesto di Karsdorp non passa inosservato. E Villar esalta i tifosi su Twitter

Roma, il gesto di Karsdorp non è passato inosservato: i tifosi lo esaltano sui social dove Villar è grande protagonista con un messaggio diretto a Luis Enrique.

Uno dei protagonisti assoluti della vittoria contro la Sampdoria è stato Rick Karsdorp. Ha giocato una gran partita, è stata una spina nel fianco per la Sampdoria. Un treno sulla fascia, con importanti recuperi anche in fase difensiva. In volo sulla fascia c’era il solo Karsdorp, con il povero Augello rimasto a terra a guardare. I tifosi lo hanno esaltato sui social e il suo gesto in occasione del gol di Dzeko non è passata inosservata.

l'esultanza di Rick al gol. Bello da rivedere. pic.twitter.com/mgJK2c4mss — AndyVIVE (@AndyVIVEX) January 3, 2021

Un’esultanza carica di voglia di fare, come se avesse segnato lui il gol. Perché l’obiettivo è vincere e non ha importanza chi fa gol. La Roma sta dando la dimostrazione di essere un gruppo coeso, con tutti i calciatori pronti ad aiutarsi a vicenda. I recuperi a fine partita su un terreno pesantissimo di Mkhitaryan sono del resto un grande esempio anche per i più giovani.

Roma, Villar manda un messaggio a Luis Enrique

E a proposito di giovani, lo spagnolo Villar si è confermato ancora una volta tra i migliori. Sostituito da Fonseca nel secondo tempo perché ammonito, ha comunque fatto il suo. Grande controllo e amministrazione del pallone nonostante un terreno di gioco reso pesante dalla pioggia battente. E poi Villar continua a esaltare i tifosi anche su Twitter. Dopo la risposta a un commento in cui la notte di San Silvestro ha detto che sarebbe andato a dormire subito dopo la mezzanotte da vero professionista, ecco un messaggio rivolto a Luis Enrique.

Speriamo che c’ha Dazn a casa sua…😂😂😂🤪🤪🤪 — Gonzalo Villar (@Gonzalo14villar) January 3, 2021

Villar è da nazionale, e Luis Enrique da buon ex giallorosso sicuramente starà seguendo le sue prestazioni da vicino. Con o senza Dazn.