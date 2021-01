Roma, nuovo sponsor tecnico: l’indizio lo dà Ryan Friedkin

La Roma ha vinto il primo match del 2021, anno nel quale la nuova dirigenza americana sarà impegnata su molti fronti per il futuro del club.

Da quando è arrivata nella capitale, la famiglia Friedkin sta pianificando nel migliore dei modi il futuro della società. C’è da affrontare il calciomercato a gennaio, ma soprattutto la vicenda stadio. E non solo, perché c’è anche da decidere lo sponsor tecnico al quale legarsi per i prossimi anni. Con tante alternative sul piatto.

Roma, Ryan Friedkin e la felpa New Balance

Dan e Ryan #Friedkin sono tornati in Italia dopo aver trascorso le vacanze negli USA. Il vicepresidente della #ASRoma subito dopo essere sbarcato a Ciampino: "Sono contento per la vittoria di ieri con la Sampdoria"@tempoweb @Teleradiostereo pic.twitter.com/ILAUkc2ayY — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) January 4, 2021

Il giornalista de “Il Tempo” Filippo Biafora ha pubblicato il video del ritorno in Italia del presidente Dan Friedkin e di suo figlio Ryan, che si è detto felice per la vittoria ottenuta dalla squadra contro la Sampdoria. E un particolare non è passato certo inosservato ai più attenti, ovvero che proprio Ryan indossata una felpa griffata New Balance. Il marchio di abbigliamento è uno degli sponsor tecnici che sono stati accostati in queste settimane dal club giallorosso, che presto dovrà prendere una decisione in merito. Che sia un indizio?