Continua la ricerca di un nuovo trequartista da regalare a Paulo Fonseca, con Bernard che resta una pista molto calda per la Roma

Sessantasei presenze, sedici gol e diciassette assist. E’ questo lo score di Bernard allo Shakhtar Donetsk sotto la gestione Paulo Fonseca. Caduto nel dimenticatoio prima dell’arrivo in Ucraina del tecnico portoghese, il trequartista brasiliano fu rivitalizzato in maniera decisiva dall’attuale allenatore della Roma. Da allora, si è instaurato un rapporto di stima e fiducia tra i due, condiviso anche dall’agente del ventottenne, Adriano Spadotto. Non a caso, circa un anno e mezzo fa il procuratore brasiliano fu a Trigoria per parlare anche di un altro sua assistito, Pepé, ora vicinissimo al Porto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: nome nuovo a destra

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, c’è il sì al trasferimento: la chiave per chiudere

Calciomercato Roma, le ultime su Bernard

Tornando all’attualità, l’ex Atletico Mineiro è un obiettivo molto concreto della Roma e lo testimoniano i contatti frequenti tra entourage e Fonseca, confermati dalle uscite pubbliche del suo agente, ma anche le dichiarazioni di Ancelotti, che ha rivelato di voler acquistare a titolo definitivo Olsen. Uno scambio alla pari a 8-12 milioni sarebbe in grado di garantire anche una plusvalenza ai due club (Bernard è stato preso a zero, Olsen è a bilancio per circa 5 milioni). Il giocatore ha già dato il suo gradimento al trasferimento, ma, confermano le informazioni in possesso di Asromalive.it, chiede un ingaggio importante. Sotto contratto fino al giugno del 2022, il calciatore percepisce attualmente poco più di 6 milioni di sterline, bonus compresi. Per ricongiungersi a Fonseca, servirà dunque uno sforzo importante da parte di tutti.