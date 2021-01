Calciomercato Roma, altro club di serie A su El Shaarawy

Ore calde anche per il calciomercato della Roma, con la dirigenza giallorossa che proverà ad accontentare le richieste di Paulo Fonseca.

Una delle priorità è quella di rinforzare la zona offensiva con un calciatore che sappia ricoprire più ruoli. In pole position, ormai da tempo, c’è El Shaarawy. Pronto a tornare in Italia anche perché vuole strappare una maglia azzurra in vista degli Europei. C’è da trovare una intesa con lo Shangai Shenhua, club che detiene il suo cartellino. I giallorossi puntano al prestito, i cinesi per adesso sembrano opporre resistenza. Se ne riparlerà insomma in questi giorni, ma l’intenzione è di chiudere al più presto per un rinforzo che sarebbe molto importante per la rosa giallorossa.

Calciomercato Roma, il Cagliari su El Shaarawy

C’è però anche un altro club di serie A che è molto interessato alle prestazioni del calciatore ed è, come rivelato questa sera da Sportitalia, il Cagliari, pronto a muoversi per rinforzare il suo attacco offrendo al giocatore la possibilità di vestire una maglia da titolare. Il Faraone ha in Eusebio Di Francesco, suo ex allenatore, un grande estimatore. Tuttavia la Roma pare essere in pole, considerato che la volontà primaria di El Shaarawy è quella di vestire nuovamente il giallorosso in questa seconda parte di stagione.