Calciomercato Roma, vuole liberarsi gratis: muro della società

Calciomercato Roma, vuole liberarsi gratis ma la società fa muro: il club giallorosso spera che El Shaarawy riesca a convincere lo Shanghai Shenhua ma nel frattempo tiene in caldo Bernard.

Non sarà facile riportare Stephan El Shaarawy a Trigoria: nell’edizione odierna del Corriere dello Sport infatti, viene spiegato che l’esterno vorrebbe liberarsi gratis dallo Shanghai, ma la società da quell’orecchio non ci sente. E allora l’altra soluzione potrebbe essere un prestito fino a giugno. Ma non ci sono sensazioni positive.

Il Faraone però spinge, anche perché non vuole in nessun modo perdersi la possibilità di giocarsi una maglia per l’Europeo in programma in estate. E sa perfettamente che solamente giocando con una certa continuità e in un campionato attendibile, può convincere Roberto Mancini.

Calciomercato Roma, saranno pochi i soldi sul mercato

La cosa certa al momento è che gireranno pochi soldi nel mercato: e allora El Shaarwy può arrivare in Italia solamente in prestito secco senza che la Roma sborsi nemmeno 1 euro. Anche perché, se così non fosse, allora la trattativa si arenerebbe facendo puntare, i giallorossi, verso Bernard dell’Everton.

Rimane comunque in vantaggio l’esterno italiano al momento, che già conosce il calcio italiano e l’ambiente giallorosso. Quindi, di problemi di ambientamento, non ce ne sarebbero. Inoltre, potrebbe arrivare in giallorosso solamente per sei mesi, con un ingaggio dimezzato e la Roma non s’impegnerebbe in nessun modo: aspettando sempre Zaniolo che potrebbe rientrare ad aprile. E per giugno prende sempre maggior piede l’operazione che può portare a Zaccagni del Verona.