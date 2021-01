La Roma lavora sul mercato e vede complicarsi la pista che porta ad un giovane terzino: il club proprietario non lo molla

Appena iniziato il calciomercato invernale è già infuocato. In casa Roma si lavora per rinforzare i reparti in cui ci sono più lacune, come le fasce difensive. Il club giallorosso ha inserito nella liste degli obiettivi un giovane terzino del Celtic, che sembrerebbe però complicarsi. La società scozzese non lo lascia partire a gennaio.

Calciomercato Roma, si complica Frimpong: il Celtic non lo molla, c’è anche il Southampton

Paulo Fonseca lavora insieme a Tiago Pinto, nuovo direttore sportivo della Roma, per rinforzare la rosa giallorossa in questo calciomercato invernale. Nella lista dei nomi proposti per la fascia difensiva destra c’è il giovane terzino del Celtic, Jeremie Frimpong. Il classe 2000 in questa stagione ha collezionato 27 presenza con il club biancoverde e messo a segno un gol e cinque assist.

Secondo quanto riportato dal giornalista di ‘Teleradiostereo’, Flavio Maria Tassotti, il Celtic non vuole privarsi del proprio talento sulla fascia destra in questa sessione invernale di calciomercato e dunque la pista per la Roma sarebbe diventata molto più complicata. Inoltre sulle tracce di Frimpong c’è anche il Southampton, squadra che in Premier League sta facendo molto bene e che proprio ieri ha battuto il Liverpool. La strada per il giovane terzino olandese però potrebbe riaprirsi in estate, quando nel club avverrà una vera e propria rivoluzione.