Si apre il calciomercato ed arriva subito la prima grana in casa Roma: spunta una clausola nel contratto legata alle presenze

Testa alla trasferta di Crotone per la Roma, partita in cui la squadra di Paulo Fonseca cercherà la seconda vittoria consecutiva, approfittando dello scontro diretto tra Milan e Juventus. La concentrazione della dirigenza nel frattempo è tutta sulla sessione invernale di calciomercato che si è appena aperta e da cui spunta subito la prima grana. Clausola nel contratto che potrebbe portare i capitolini a pagare.

Calciomercato Roma, caso Perotti: rischio pagamento per la clausola legata alle presenze

Pronti, via, apre il calciomercato e la Roma deve già risolvere il problema, portato incredibilmente da un calciatore che non è più giallorosso, ovvero Diego Perotti. L’attaccante argentino si è trasferito nella scorsa sessione di mercato in Turchia, al Fenerbahce, ma il suo contratto potrebbe ancora una volta tirare in ballo il club capitolino in questioni economiche.

Infatti secondo quanto riportato da, in queste ore sarebbe spuntata nel contratto dell’ex numero 8 giallorosso una clausola legata alle presenze. Nella clausola si richiederebbe un minimo di 15 presenze all’argentino per il pagamento completo da parte dei turchi del suo ingaggio da 2,5 milioni. In caso di mancato raggiungimento delle presenze i giallorossi dovranno contribuire a pagare una parte del suo stipendio. Al momento le presenze di Perotti con il Fenerbahce sono solamente quattro, dunque in questo momento la Roma si troverebbe a dover pagare il mancato raggiungimento delle condizioni della clausola, ma la stagione è lunga.