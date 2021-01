Calciomercato Roma, il Milan si defila: Pinto prepara il duello col Napoli

Calciomercato Roma, per il centrocampista Zaccagni il Milan smentisce l’interesse. C’è però il Napoli pronto a bloccarlo per giugno.

Il Milan ha smentito l’interesse per Zaccagni del Verona. E questa è una buona notizia per la Roma, che sul centrocampista ci ha messo gli occhi da diverso tempo. Una concorrente in meno per uno degli elementi che meglio sta facendo in questa stagione.

Sembrava che i rossoneri, in vista del prossimo campionato, potessero puntare fortemente sul calciatore di Juric già in orbita Nazionale. Ma non sarà così. Ma occhio, perché c’è il Napoli pronto a bloccarlo per giugno.

Calciomercato Roma, Zaccagni è un affare da 9 milioni

La società del presidente De Laurentiis è interessata alle prestazioni di Zaccagni. E stando alle ultime indiscrezioni sarebbe pronta a bloccarlo per il mercato estivo, chiudendo, di fatto, la trattativa in questa sessione. Si parla di una cifra che si aggira intorno ai 9milioni di euro. Non pochi, senza dubbio. Ma nemmeno eccessiva per un elemento già pronto.

La Roma però è alla finestra e vuole sfruttare i rapporti ottimi con il presidente dell’Hellas Verona Setti. Tiago Pinto si metterà subito all’opera, dopo l’arrivo ieri nella Capitale, per cercare di intavolare una trattativa che possa portare Zaccagni dalle parti di Trigoria. Fonseca avrebbe già dato il suo benestare all’operazione. La Roma però prima deve fare cassa, cercando di sfruttare gli esuberi che devono essere piazzati. E non è detto che qualcuno non possa essere proposto ai veneti.