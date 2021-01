Crotone-Roma, i convocati: Fonseca non è sul volo diretto in Calabria

Crotone-Roma, l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca non è partito per la Calabria. A seguire l’elenco dei calciatori giallorossi convocati per l’incontro.

Paulo Fonseca non è partito con i suoi calciatori per la Calabria, dove allo stadio “Ezio Scida” la Roma affronterà domani il Crotone. Come chiarito da Sky Sport, l’allenatore non è partito perché colpito da gastroenterite.

Oggi alle 15:00 Fonseca ha regolarmente parlato in conferenza stampa annunciando un leggero turn over nella formazione che scenderà in campo. Non era a presente a Fiumicino con la squadra nemmeno il nuovo general manager Tiago Pinto.

Crotone-Roma, i convocati

Oltre all’allenatore, non erano presenti sull’aereo quei calciatori che salteranno la partita per infortunio. Ancora fuori dai giochi Spinazzola e Calafiori, motivo per cui sulla sinistra ci sarà ancora Bruno Peres. Assente l’attaccante spagnolo Pedro alle prese con una lesione al flessore. Stesso guaio fisico per il portiere Mirante, che sarà ancora una volta sostituito da Pau Lopez.

A seguire la lista dei calciatori convocati.

Portieri: Farelli, Pau Lopez, Boer

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Smalling, Mancini, Kumbulla, Bruno Peres

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, Podgoreanu

Attaccanti: Dzeko, Borja Mayoral, Perez, Providence.