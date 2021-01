Roma, si infortuna nell’ultimo allenamento: niente Crotone

Trasferta complicata per la Roma che domani pomeriggio alle ore 15 sarà di scena all’Ezio Scida per affrontare il Crotone.

Una partita che i giallorossi di Paulo Fonseca (che non è partito con la squadra a causa di una gastroenterite) dovranno giocare con la massima concentrazione. I calabresi infatti hanno bisogno di punti salvezza e senz’altro giocheranno un match molto intenso nel tentativo di portare a casa un risultato positivo. Il tecnico deve fare sicuramente a meno di Spinazzola e Calafiori, si cercherà di recuperare gli altri acciaccati ma nel frattempo un altro giocatore è finito in infermeria.

Roma, Edin Dzeko ko per risentimento muscolare

Come riportato dal Corriere dello Sport, Edin Dzeko si è infortunato oggi durante l’ultimo allenamento, riportando un risentimento muscolare. Il bosniaco a Crotone quindi non ci sarà e al suo posto giocherà dal primo minuto Borja Mayoral, che avrà così una importante occasione per mettersi in mostra. L’obiettivo dei giallorossi è quello di recuperare il bomber bosniaco per le prossime due importantissime partite, che la Roma giocherà contro l’Inter e poi contro la Lazio.