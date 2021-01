By

Si fa sempre più agitata la vigilia di Crotone-Roma, tra ultim’ora clamorose e nette smentite, ecco le ultime su Dzeko

Nella giornata della nuova positività al covid di Tiago Pinto e di quella smentita di Paulo Fonseca (tampone negativo per lui), a tenere banco in casa Roma sono state anche le condizioni fisiche di Edin Dzeko. Angelo Mangiante di ‘Sky Sport’ aveva parlato di un risentimento muscolare, ma queste indiscrezioni non trovano conferma nelle notizie raccolte da Calciomercato.t.

LEGGI ANCHE >>> ASRL | Calciomercato Roma, scambio Bernard-Olsen: tutte le cifre

Secondo la testata online, infatti, l’attaccante bosniaco non ha nessun problema fisico, ma osserverà con ogni probabilità un semplice turno di riposo in vista dei due big match contro Inter e Lazio. Il bomber giallorosso sarà dunque uno dei tre cambi annunciati dal tecnico romanista in conferenza, con Borja Mayoral che scalda i motori.