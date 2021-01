Roma, giallo positività al coronavirus

La Roma perde il suo tecnico Paulo Fonseca. L’allenatore non è partito per la trasferta di Crotone e dovrebbe seguire la squadra da casa, salvo raggiungere la Calabria in extremis.

A dirigere la squadra in questa gara del campionato di serie A dovrebbe essere dunque Campos, ma questo non scalfisce ovviamente nulla in chiave partita per i giallorossi, chiamati ad ottenere un successo per rimanere nelle prime posizioni della classifica. In un primo tempo, per qualche minuto, si era sparsa la notizia che Paulo Fonseca fosse positivo al Covid. Notizia poi non confermata.

fenomeni quelli della gazzetta pic.twitter.com/XOCaghGIyB — wicked pissah (@aida7112) January 5, 2021

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, il brasiliano una occasione a parametro zero

LEGGI ANCHE —>Roma, ballottaggio per la fascia destra: ecco i nomi

Roma, Pinto ancora contagiato dal Coronavirus

Tiago #Pinto è risultato positivo al #Covid. Prima di partire per Fiumicino il test molecolare svolto in Portogallo era risultato negativo#ASRoma @tempoweb @Teleradiostereo — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) January 5, 2021

Come ha scritto invece sui social il giornalista de “Il Tempo” Filippo Biafora, il tampone ha dato esito positivo per Tiago Pinto, il nuovo gm giallorosso che solo ieri ha raggiunto la capitale per iniziare il suo nuovo lavoro in giallorosso. “Prima di partire per Fiumicino il test molecolare svolto in Portogallo era risultato negativo” si legge nel post. Dunque per lui nuovo isolamento in attesa che il tampone dia esito negativo.