La Roma lavora sul mercato ed ingrana una marcia in più per l’obiettivo sulla fascia difensiva: prossime ore decisive

La Roma supera a pieni voti l’insidiosa trasferta di Crotone superando la squadra calabrese per 1-3, con qualche distrazione di troppo dopo lo 0-3 maturato nei primi 45 minuti. Per i giallorossi ora testa all’impegno di domenica contro l’Inter, ma anche al calciomercato, visto che in queste ore arriva l’accelerata per il terzino dell’FC Dallas, Bryan Reynolds. Decisive le prossime ore.

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, vuole rimanere a giocare in Italia

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, altro club di serie A su El Shaarawy

Calciomercato Roma, prossime ore decise per Reynolds: si cerca l’accordo

Anche oggi nel post partita il tecnico della Roma, Paulo Fonseca ha dribblato le domande sul calciomercato, non rivelando i nomi in lista per rinforzare la squadra in questo mercato di gennaio che ha appena aperto i battenti. Tra i profili che interessano certamente c’è quello di Bryan Reynolds, terzino classe 2001 dell‘FC Dallas, per il quale si erano già posto le basi per un accordo con il club statunitense prima di Natale, senza però chiudere l’affare.

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, la società americana avrebbe così aperto alle altre pretendenti, tra cui Juventus e Bruges, lasciando alla Roma però la possibilità fino alla mezzanotte statunitense di trovare formula una proposta congrua per arrivare ad un’intesa per il giovane terzino. Dunque ore di fuoco in cui i giallorossi potrebbero mettere a segno il primo colpo di mercato invernale. Da segnalare inoltre che nelle ultime ore si aggiunge alla lista delle pretendenti il Bayern Monaco, che dalla MLS ha già pescato Alphonso Davies in passato.