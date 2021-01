Crotone-Roma, Borja Mayoral: “Io sono sempre pronto”

Autore di una grandissima prestazione, oltre che della doppietta, Borja Mayoral attaccante giallorosso ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3-1 contro il Crotone all’Ezio Scida. Per l’attaccante giallorosso grande emozione, si è guadagnato qualche chance per il match di domenica contro l’Inter?

Dichiarazioni Borja Mayoral

Sulla doppietta

Sono molto contento per i due gol e per la vittoria della squadra, non era facile su questo campo.

Adesso metti in difficoltà Fonseca, è difficile metterti in panchina la prossima.

Io lavoro sempre, ogni allenamento e ogni partita do il massimo. Dopo sta all’allenatore fare le scelte, sono sempre pronto per giocare e aiutare la squadra.