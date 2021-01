Crotone-Roma, l’esito dei tamponi: Fonseca raggiunge la squadra

Crotone-Roma si giocherà regolarmente. Allarme rientrato dopo la positività di Tiago Pinto: anche Fonseca è negativo ed è partito per la Calabria.

La paura sembra essere passata. Però ieri la giornata è stata senza dubbio movimentata, e la speranza è che non ci siano ripercussioni in campo nella partita contro il Crotone. In cui i tre punti, come sempre, sono fondamentali. E sarebbe un peccato non prenderli contro un’avversaria ampiamente alla portata e presa a pallate dall’Inter nell’ultimo turno.

Ieri il nuovo general manager della Roma Tiago Pinto, che aveva posticipato il suo arrivo in Italia perché contagiato dal Covid, nel suo primo giorno a Trigoria è risultato di nuovo positivo al coronavirus. Poi c’è stata la gastroenterite di Fonseca che aveva fatto pensare alla possibile positività dell’allenatore.

Crotone-Roma, via libera per tutti

Per fortuna l’esito dei tamponi reso noto qualche minuto fa è stato negativo per tutti. E l’allenatore Fonseca si è già messo in viaggio per raggiungere la Calabria ed essere regolarmente in panchina. Dovrà prendere delle decisioni importanti. Secondo quanto filtrato nelle ultime ore dovrebbero restare a riposo Ibanez in difesa, Villar a centrocampo e Dzeko in attacco. Titolari saranno Kumbulla, Cristante e Borja Mayoral. L’attaccante spagnolo avrà una grande possibilità e dovrà dimostrare il suo valore facendosi trovare pronto. Magari con un bel gol che possa aiutare la squadra a centrare l’obiettivo della vittoria e pensare con maggiore serenità alla prossima partita di campionato contro l’Inter.

Probabili formazioni:

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pedro Pereira, Molina, Zanellato, Eduardo Henrique, Reca; Messias, Simy.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Bruno Peres; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.