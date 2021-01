Crotone-Roma FORMAZIONI UFFICIALI: le scelte di Fonseca

Tutto pronto per il match che vedrà quest’oggi la Roma impegnata all’Ezio Scida per affrontare il Crotone. Le formazioni ufficiali.

Sulla carta quella in terra calabrese potrebbe sembrare una partita semplice per i giallorossi. La classifica invece penalizza i rossoblù, che sono stati travolti dall’Inter nell’ultimo turno pur avendo disputato senz’altro una buona partita. La Roma dovrà essere brava a sfruttare le debolezze difensive crotonesi se vorrà portare a casa i tre punti. Paulo Fonseca in extremis ha raggiunto la Calabria dopo essere partito solo questa mattina.

Ecco le scelte del tecnico portoghese. Che tra i pali conferma Pau Lopez, mentre in difesa non concede una possibilità dal primo minuto a Kumbulla ma conferma Ibanez. Le assenze tra gli esterni non consentono turnover. Giocano Karsdorp e Bruno Peres. In avanti Dzeko osserverà un turno di riposo, al suo posto scenderà in campo Borja Mayoral. Non manca Mkhitaryan, mentre Pellegrini riposa. Al suo posto Carles Perez.

Crotone-Roma formazioni ufficiali

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pedro Pereira, Molina, Zanellato, Eduardo Henrique, Reca; Messias, Simy.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Bruno Peres; Perez, Mkhitaryan; Borja Mayoral.