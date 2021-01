Crotone-Roma, probabili formazioni: le decisioni last minute di Fonseca

Crotone-Roma, probabili formazioni: le decisioni dell’ultimo minuto di Fonseca, che dovrebbe fare turn over in vista dell’Inter.

La vigilia della partita di Crotone è stata davvero molto agitata per la Roma. Il nuovo general manager Tiago Pinto, scelto dai Friedkin, è risultato positivo al tampone. Pinto in realtà aveva contratto il virus in Portogallo, ma aveva avuto il via libera per iniziare la sua nuova avventura a Roma dopo un test molecolare fatto in Portogallo che accertava la sua negativizzazione. E invece nel corso dei controlli di ieri è emersa la sua positività che ha fatto preoccupare tutto l’ambiente. In particolare Fonseca, colpito nel frattempo da gastroenterite, è rimasto a Roma per sicurezza, non partendo per Crotone insieme a tutti gli altri calciatori. Poi l’altro test negativo gli ha dato il via libera e raggiungerà la squadra in mattinata.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, il brasiliano una occasione a parametro zero

LEGGI ANCHE —>Roma, ballottaggio per la fascia destra: ecco i nomi

Crotone-Roma, probabili formazioni: panchina per Dzeko

Ieri si era sparsa la notizia di un problema fisico per Dezko, poi smentito. In ogni caso l’attaccante della Roma resterà quasi certamente a riposo, almeno inizialmente. Il titolare sarà Borja Mayoral, che dovrà sfruttare la possibilità datagli da Fonseca al meglio. Gli altri cambi prevedono l’ingresso di Kumbulla in difesa per Ibanez e di Cristante a centrocampo per Villar.

Probabili formazioni:

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pedro Pereira, Molina, Zanellato, Eduardo Henrique, Reca; Messias, Simy.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Bruno Peres; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.