Roma, brutto incidente stradale per Morgan De Sanctis la scorsa notte. Trasportato d’urgenza al Gemelli è in terapia intensiva ma non sarebbe in pericolo di vita, riporta “Il Tempo”.

Sono ore di apprensione in casa Roma. La nuova positività di Tiago Pinto e il viaggio ritardato di Fonseca passano in secondo piano per quanto accaduto la scorsa notte a Morgan De Sanctis. Secondo quanto riportato da “Il Tempo”, nella notte è stato vittima di un brutto incidente stradale. Il direttore sportivo della Roma è stato poi trasportato d’urgenza all’ospedale Gemelli. Le sue condizioni sono subito state giudicate serie, ha subìto un brutto colpo alle costole ed è stato necessario intervenire chirurgicamente. Per fortuna De Sanctis non è in pericolo di vita.

Seguiranno aggiornamenti.