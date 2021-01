Crotone-Roma, un protagonista assoluto nel primo tempo

La Roma sta giocando questo pomeriggio sul campo del Crotone e per adesso le cose sembrano girare bene per la squadra di Fonseca.

Una trasferta insidiosa per i giallorossi in terra calabrese. Appena qualche giorno fa il Crotone ha perso nettamente contro l’Inter ma ha giocato abbastanza bene, pagando cari gli errori difensivi. Pur con diversi titolari a riposo, nel corso dei primi 45 minuti la Roma ha davvero sfornato una prestazione molto convincente. E lo conferma il risultato, visto che i capitolini sono in vantaggio per 3-0.

Roma, Borja Mayoral protagonista assoluto

Buona prestazione da parte di tutti, ma un protagonista assoluto nel corso dei primi 45 minuti, ovvero Borja Mayoral. Lo spagnolo è stato chiamato in causa per sostituire Dzeko ed è stato lui a sbloccare il risultato insaccando un assist di Mkhitaryan da due passi. Lo stesso attaccante ha realizzato il raddoppio con una grande conclusione dalla distanza, mettendo la sfera nel sette alle spalle di Cordaz. Quindi è stato anche lui a procurarsi il calcio di rigore poi segnato da Mkhitaryan per la rete dello 0-3. Insomma non sta certo facendo rimpiangere Dzeko.