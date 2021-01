Dopo la vittoria di Crotone per 3-1, ipotecata già nei primi 45 minuti, alla Roma di Fonseca adesso spetterà un big match, quello di domenica alle ore 12:30 dello Stadio Olimpico contro l’Inter.

Verso Roma-Inter, infortunio D’Ambrosio

Nei minuti finali di Sampdoria-Inter, gara vinta dai blucerchiati a sorpresa per 2-1, la compagine di Antonio Conte ha dovuto fare i conti con un possibile grave infortunio per Danilo D’Ambrosio, entrato nei minuti finale. Per il terzino nerazzurro uscita dal campo con molti dolori al ginocchio sinistro dopo un contrasto di gioco con Leris, che in ritardo è scivolato sul bagnato ed è andato a colpire il giocatore dell’Inter.

Potrebbe dunque non recuperare per la sfida di domenica contro la Roma, che intanto continua a vincere contro le piccole. Battuti i calabresi di Giovanni Stroppa per 3-1, grazie alla doppietta di Borja Mayoral e alla rete di Mkhitaryan su calcio di rigore. Nella ripresa i giallorossi hanno mollato la presa subendo anche la rete di Golemic e andando in difficoltà-