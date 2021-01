Roma, accordo fatto con il nuovo sponsor tecnico

La Roma non è solo al lavoro per quanto riguarda il calciomercato, ma anche per definire molte situazioni importanti del futuro del club.

Da quando sono arrivati nella capitale, Dan e Ryan Friedkin sono costantemente al lavoro per garantire alla Roma un futuro radioso. Non solo investimenti da fare sulla squadra, ma soprattutto una questione stadio da risolvere al più presto. E una dirigenza rinnovata dall’arrivo di Tiago Pinto come nuovo gm. Adesso sembra essere in via di definizione anche la questione legata al nuovo sponsor tecnico.

Roma, è quasi fatta per l’accordo con New Balance

Come riporta Il Romanista, ormai sembra fatta per lo sponsor tecnico. Salvo ribaltoni sarà la New Balance la nuova azienda chiamata a vestire i giallorossi in futuro, prendendo il posto della Nike. Un indizio importante era già arrivato nei giorni scorsi, quando Ryan Friedkin è sbarcato a Fiumicino con addosso una felpa griffata proprio New Balance. L’azienda statunitense dovrebbe versare una cifra di 3-4 milioni di euro lordi ma soprattutto dovrebbe garantire una percentuale alta (si dice il 40%) sugli incassi legati al merchandising.