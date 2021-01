La Roma ragiona a tutto tondo ed organizza un torneo sul famosissimo videogioco Fortnite: tra i premi una maglia autografata e non solo

Il mondo del calcio ormai si è unito con grande successo a quello degli ESports. Infatti sono tantissimi i tornei che vengono organizzati ogni anno di ogni tipo di gioco, da quelli sportivi a quelli di ruolo. Tra i più in voga negli ultimi anni c’è Fortnite, videogioco appartenente alla categoria degli sparatutto che continua ad accumulare tantissimi fan. Anche la Roma ora decide di fare un nuovo passo in avanti in avanti in questo mondo dando vita all’AS Roma Cup, il primo torneo di Fortnite organizzato dal club giallorosso. Svelati i premi e come partecipare.

AS Roma Cup, il primo torneo di Fortnite organizzato dai giallorossi: maglia autografata in palio ed invito su Twitch

La Roma ha deciso tempo fa di sbarcare nel mondo degli ESports, affidandosi al gruppo dei Mkers. Proprio oggi la società giallorossa attraverso il sito ufficiale rende nota la nascita della AS Roma Cup, primo torneo di Fortnite organizzato proprio dal club capitolino.

Tutti potranno partecipare liberamente al torneo, che sarà composto da due fasi di qualificazione, dove passeranno i primi 50 di ogni girone. Da lì si giocheranno 5 partite, dove i 100 migliori arriveranno in finale. Per il primo classificato il premio sarà una maglia autografata e la partecipazione come ospite speciale al canale Twitch giallorosso. Il secondo ed il terzo classificato invece vinceranno una maglia autografata, mentre dal terzo al decimo il premio sarà formato da alcuni gadget giallorossi.