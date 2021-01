Ecco i voti di Crotone-Roma, gara terminata da poco con il terzo successo consecutivo della squadra giallorossa

Una Roma pimpante e ai limiti della perfezione ha liquidato la pratica Crotone nel giro di mezzora. Paulo Fonseca non è stato tradito dalle seconde linee, eccezion fatta per Carles Perez che non ha saputo sfruttare l’occasione da titolare. Migliori in campo Borja Mayoral, autore di una doppietta, e Mkhitaryan (gol e assist per l’armeno). Molto bene anche Cristante, Ibanez e Villar. Unica nota negativa, il giallo per il difensore brasiliano che entra così in diffida.

Voti Crotone-Roma 1-3: Borja Mayoral devastante, Perez un fantasma

Crotone (3-5-2): Cordaz 5.5; Magallan 4.5, Golemic 5.5, Cuomo 5; Pedro Pereira 5, Molina 4.5, Zanellato 5, Eduardo 4 (58′ Riviere), Reca 6; Simy 5, Messias 6.5. A disp.: Festa, Luperto, Rispoli, Marrone, Rojas, Dragus, Crociata, Petriccione, Djidji, Vulic, Siligardi All.:Stroppa 5

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 7; Mancini 5.5, Smalling 6.5, Ibanez 7 (63′ Kumbulla 6); Karsdorp 6.5, Villar 7, Cristante 7 (80′ Veretout sv), Peres 6; Mkhitaryan 7.5 (63′ Pellegrini 6), Carles Perez 5; Mayoral 8 (85′ Dzeko sv). A disp.: Farelli, Boer, Jesus,, Diawara, Providence, Podgoreanu All.: Fonseca 7.5

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 8′, 29′ Mayoral, 35′ Mkhitaryan (rig.), 71′ Golemic Note

Ammoniti: Peres, Golemic, Magallan, Ibanez, Pellegrini